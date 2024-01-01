В Прикамье закрыли ледовую переправу в Оханске Ещё две прекратят свою работу 25 марта под Соликамском Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в Оханском городском округе с 20:00 23 марта прекратила работу ледовая переправа «Оханск — Юго-Камский».

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Прикамья, с 25 марта будут закрыты ещё две ледовые переправы через Каму в п. Нижний Склад, пр. Боровская Воложка в п. Усть-Боровая в Соликамском городском округе.

Таким образом, в Пермском крае продолжат действовать 9 ледовых переправ.

В ведомстве напомнили о правилах пользования ледовыми переправами водителям и пешеходам. Во-первых, выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч; перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности. Во-вторых, на переправе запрещено останавливаться, разворачиваться, делать рывки, обгонять другие автомобили и заправляться горючим. В-третьих, нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность льда; двигаться нужно только по расчищенной от снега проезжей части переправы и не выезжать за ограждения.

Не рекомендуется пользоваться переправами при плохой видимости (туман или пурга).

В ведомстве также призвали пользоваться только официальными ледовыми переправами.

Экстренные службы можно вызвать по телефону «112».

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