В Прикамье 24 марта похоронят участника СВО Владимира Никитина
В этот день состоится траурный митинг
В Юрлинском округе 24 марта проходят похороны участника российской спецоперации на территории Украины Владимира Никитина. Об этом в соцсетях сообщила местная администрация.
Как и где он погиб, не уточняется. Также неизвестно, сколько ему было лет и была ли у военнослужащего семья.
В селе Усть-Зула состоится митинг, посвящённый памяти погибшего. Похороны состоятся в деревне Ефремова.
В администрации выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
По информации местной газеты «ПармаНовости», за два года проведения российской спецоперации на Украине, по официальным данным, погибли 94 жителя Коми округа.
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