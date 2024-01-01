В Прикамье 24 марта похоронят участника СВО Владимира Никитина В этот день состоится траурный митинг Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

В Юрлинском округе 24 марта проходят похороны участника российской спецоперации на территории Украины Владимира Никитина. Об этом в соцсетях сообщила местная администрация.

Как и где он погиб, не уточняется. Также неизвестно, сколько ему было лет и была ли у военнослужащего семья.

В селе Усть-Зула состоится митинг, посвящённый памяти погибшего. Похороны состоятся в деревне Ефремова.

В администрации выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

По информации местной газеты «ПармаНовости», за два года проведения российской спецоперации на Украине, по официальным данным, погибли 94 жителя Коми округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.