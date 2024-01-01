Глава «Союза таджиков Пермского края» осудил действия террористов Официально о национальности расстреливавших посетителей "Крокуса" не сообщается Поделиться Твитнуть

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Председатель правления Пермской региональной общественной организации «Союз таджиков Пермского края» Хуршед Саидов выступил с заявлением по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и осудил действия террористов.

«Нет оправдания их действиям, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. Те, кто организовал теракт, пытались спровоцировать межнациональный конфликт. У них это не получилось — мы, наоборот, ещё сильнее сплотились. И организаторы, и исполнители должны понести заслуженное наказание», — заявил он.

Ранее сообщалось, что все четверо непосредственных исполнителей теракта задержаны. Официально о их национальной принадлежности не сообщается. На кадрах допроса предполагаемого главаря, которые показали по НТВ, мужчина общается с оперативником по-таджикски через переводчика. Ранее в полицию поступили ориентировки на розыск подозреваемых в причастности к теракту граждан Таджикистана.

По последним данным СКР, в результате нападения вооружённых людей на «Крокус Сити Холл» от пуль и в пожаре погибли 133 человек.

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