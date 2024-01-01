В Перми пустили зрителей на футбольный матч «Звезды-2005» Пермячки проиграли ЦСКА Поделиться Твитнуть

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Архив ИД «Компаньон»

Несмотря на ограничение массовых мероприятий, введённых после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в Перми не стали отменять футбольный матч 3-го тура женской Суперлиги между командами «Звезда-2005» и ЖФК ЦСКА. Игру провели 23 марта, а на трибуны допустили зрителей.

На 17-й минуте первый мяч забила камерунская нападающая ЦСКА Габриэль Онгене после передачи от Надежды Смирновой. На 57-й минуте нигерийская полузащитница Франциска Ордега увеличила преимущество ЦСКА. Вскоре белорусская футболистка «Звезды-2005» Анастасия Шлапакова с подачи Лианы Котельниковой сумела отыграть один мяч и установила окончательный счёт матча.

Благодаря этой победе ЦСКА захватил единоличное лидерство в турнирной таблице, заработав девять очков в трех матчах. Пермская команда имеет только одно очко после двух встреч.





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