В Пермском крае объявили штормовое предупреждение В регионе ожидается снег, гололедица и сильный ветер Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, с 20 часов 23 марта до 20 часов 24 марта в Пермском крае ожидается комплекс неблагоприятных и опасных метеорологических явлений: осадки (ночью снег, мокрый снег, днём мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега на ветвях деревьев и проводах, гололедица на дорогах, ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью −4,+1°, днём +2,+7°.

В связи с этим в региональном минтербезе предупредили о возможных авариях на системах ЖКХ, о росте числа ДТП и техногенных пожаров, о сходе снега и льда с крыш, также возможны обрывы ЛЭП и падение слабо укреплённых конструкций.

Чтобы избежать негативных последствий, сотрудники министерства рекомендовали жителям не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, домов и строений, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно внимательными. Водителям следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений. Пешеходы должны быть осторожны при движении по тротуарам и при переходе проезжей части.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: 112 - с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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