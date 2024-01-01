В Перми психологи рассказали, как справиться с тревожностью после теракта Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ. опубликовал рекомендации, как справиться с тревожностью и страхам. Эти чувства после событий как в "Крокус Сити Холле" испытывают сейчас многие.

Специалисты рекомендуют быть внимательными к информационному потоку. Стоит определить источники, из которых поступает тревожная для вас информация. Следует хотя бы на время её минимизировать или полностью исключить. Доверять нужно только официальной информации.

Также следует обратить внимание на своё дыхание. Одно должно оставаться ровным: вдох и выдох примерно одинаковые по продолжительности в 3-5 сек. Если дыхание сбито, следует выполнить специальные упражнения по его восстановлению.

Кроме того, при стрессе поможет набольшая физическая активность. Рекомендуется сделать несколько упражнений, выполнить домашние дела или погулять на свежем воздухе.

Если вы не можете справиться самостоятельно, обратитесь за психологической помощью:

— Бесплатный круглосуточный телефон доверия по экстренной психологической помощи для взрослого населения Перми и Пермского края: 88002008911;

— Федеральная круглосуточная горячая линия помощи студенческой молодежи и преподавателям вузов по телефону: 88002225571 (Психологическая помощь — добавочный 2);

— Горячая линия психологической, социальной помощи: 88001008305 (круглосуточно);

— Горячая линия ГУ МЧС России по Пермскому краю: 83422584002 (круглосуточно);

— Экстренная психологическая помощь: 88007751717;

— Телефон доверия для взрослых и детей: 88002000122 (круглосуточно);

— Круглосуточный бесплатный телефон доверия Краевого кризисного центра по оказанию специализированной помощи лицам с кризисным состоянием: 83422812666;

— Единый региональный телефон доверия служб экстренной психологической помощи для детей, подростков и их родителей: 88002000985;

— Линия психологической помощи Российского Красного Креста: 88002501859;

— «Горячая линия» психологической помощи благотворительного фонда «Просто люди»: 88001001941.

Все звонки анонимны и бесплатны.

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