Театры в Перми отменяют или переносят спектакли Зрители могут вернуть деньги за билеты Поделиться Твитнуть

Министр культура Пермского края Алла Платонова в своём telegram-канале сообщила, что из-за теракта в Москве принято решение об отмене в Прикамье всех увеселительных и развлекательных мероприятий в эти выходные, 23 и 24 марта.

«Некоторые показы спектаклей и концерты будут перенесены на другие даты. За изменениями в расписании вы можете следить на сайтах учреждений и в их соцсетях. Если вам не подходят даты — вы можете вернуть деньги за купленные билеты», — сообщила министр и выразила соболезнования всем, «кого коснулись эти страшные события».

В «Театре-Театре» уже уведомили, что все спектакли и экскурсии, которые должны были состояться 23-24 марта, отменены. Билеты можно вернуть по месту приобретения в течение месяца.

Все представления отменены в Пермском театре кукол. О возврате и обмене билетов в учреждении уведомят дополнительно.

В Пермском театре «У моста» спектакли с 23 и 24 марта перенесли на 30 и 31 марта . Билеты будут действительны

В театре оперы и балета, а также в ТЮЗе спектакли на эти выходные не планировались. Там ведутся репетиции премьерных спектаклей.

В Пермской художественной галерее рассказали, что выставка на территории «Телты» в выходные, 23 и 24 марта, будет работать в штатном режиме. Также состоятся все запланированные экскурсии и мастер-классы. Но посетители смогут по желанию вернуть билеты.

В Пермском цирке представления 23 и 24 марта перенесены. Правда, даты переноса пока не называются.

Также на сегодня и завтра в Перми отменены рейсы экскурсионного автобуса №300т.

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