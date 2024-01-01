В этом году на участие в проекте «Бизнес-спринт» поступили три заявки из Прикамья На федеральные деньги претендуют Березники, Чайковский и Пермь Поделиться Твитнуть

В Минспорта России завершился приём заявок от регионов на участие в проекте «Бизнес-спринт», который предусматривает поддержку частных инвесторов, строящих спортивную инфраструктуру в субъектах РФ. От Пермского края в 2024 году в федеральное ведомство поступило три заявки: от Березников, Чайковского и Перми. Об этм сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в регионах будут открыты новые спортивные комплексы, площадки, залы, востребованные для жителей.

В Березниках компания ООО «Моя станция» планирует возвести модульное 1-этажное здание площадью 510 кв м. по улице Свердлова. В нём разместят тренажерный зал и два зала для групповых занятий, раздевалки, тренерские, санузлы, подсобные помещения. На уличной спортивной зоне площадью 555 кв м оборудуют баскетбольную площадку, зону для занятий йогой и площадку с тремя уличными теннисными столами. Общая стоимость реализации проекта составит порядка 83 млн руб.

В Чайковском инвестор заявил о планах построить универсальный футбольный манеж. Это будет также 1- этажное здание с игровым полем, раздевалками, душевыми, тренерскими и подсобными помещениями. Рядом возведут 2-этажный пристрой с гостиничными номерами, разминочной зоной и конференц-залом. Ориентировочная стоимость реализации проекта — 231,5 млн рублей. Концессионер — ООО «Чайковская спецодежда».

В Перми на деньги из федеральной казны хотят построить Центр баскетбола — 3-этажное здание с 4 игровыми залами, в том числе с трибунами на 428 мест, раздевалками, тренажерным залом, медкабинетом. Строительство планируется начать летом этого года. Стоимость объекта оценивается почти в 740 млн руб. Проект планирует реализовать ООО «Аэросфера».

Как рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, сейчас региональные власти взаимодействуют с инвесторами, «которые заинтересованы в развитии инфраструктуры в других муниципалитетах, а не только в краевой столице».

Всего в этом году подано 42 заявки из 23 субъектов РФ. Проекты, которые прошедшие отбор, будут определены на заседании Комиссии Министерства спорта РФ в середине мая 2024 года.

В прошлом году Пермский край подавал две заявки на федеральное финансировани на общую сумму 83 млн руб. Обе они были приняты. Речь идёт о 3-километровой лыжероллерной трассе в деревне Шилово Пермского муниципального округа и спортивном центре на ул. А.Гайдара, 12Б.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.