Алёна Бронникова В Перми предлагают наградить нескольких действующих и бывших депутатов гордумы Проекты решений рассмотрят на пленарном заседании 28 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы предложил наградить нескольких коллег почётными знаками и грамотами. Проекты решений опубликованы на сайте ведомства.

Бывшего депутата гордумы, действующего депутата Законодательного собрания Пермского края, главврача городской больницы № 3 Александра Буторина наградят почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь» за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления Перми и в связи с Днём местного самоуправления.

Заместителя председателя краевого правительства Алексея Дёмкина, Уполномоченного по правам человека в регионе Игоря Сапко, депутата гордумы Арсена Болквадзе и председателя гордумы Дмитрия Малютина наградят почётной грамотой города Перми за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления и в связи с Днём местного самоуправления.

Ещё один документ касается начальника управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской гордумы Андрея Ярославцева, экс-депутатов: советника главы Перми Алексея Грибанова и главу администрации Свердловского района Александра Филиппова, действующих депутатов: замдиректора по управлению персоналом ООО «Лаванда» Олега Бурдина и директора лицея «Дельта» Ирины Горбуновой. Кандидатов предлагается наградить знаком отличия Пермской городской Думы «За вклад в развитие нормотворчества» за значительный вклад в обеспечение деятельности по развитию нормотворчества в Перми и в связи с 30-летием со дня первого заседания гордумы.

Каждый получит единовременную денежную выплату в размере 11,5 тыс. руб. Все проекты документов будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании гордумы 28 марта.

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