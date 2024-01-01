В Перми представили проект цифровизации межвузовского кампуса «Будущее Пармы» Кампус станет единой цифровой экосистемой высшего образования региона Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

Руководитель секции по цифровизации, проректор Пермского государственного медицинского университета Андрей Байдаров выступил на заседании Совета ректоров вузов Пермского края с докладом о политике цифровизации межвузовского кампуса «Будущее Пармы», а также ключевых принципах организации цифровых сервисов в вузах региона.

«При подготовке проекта цифровизации кампуса мы руководствовались лучшими практиками вузов, а также содержанием пунктов послания президента Федеральному собранию в области цифровых технологий. Ключевые цифровые сервисы и принципы их работы сегментированы по трём блокам и учитывают потребности и интересы целевых групп пользователей услуг кампуса», — рассказал спикер.

Цифровые решения блока «Основные» сделают процесс взаимодействия «потребителя» с сервисами кампуса быстрым и удобным. Планируется разработать мобильное приложение и личный кабинет резидента кампуса, с помощью которых появится возможность регистрации для участия в различных мероприятиях, бронирования мест в общежитиях, коворкингах и в других пространствах.

«Учитывая количество и специфику вузов-бенефициаров, мы понимаем необходимость создания сервиса объединённого расписания и подсистему организации мероприятий. Также мы работаем над параметрами единой системы управления жилищным фондом кампуса с интегрированной системой заявок и внедрения "умных" решений. Конечно, все перечисленные сервисы будут работать в режиме единого окна, для того, чтобы студентам и сотрудникам всех вузов-бенефициаров было удобно взаимодействовать в рамках кампуса», — добавил Андрей Байдаров.

В сервисах блоков «Дополнительные» предусмотрены приложения проектного управления и коллективной работы, облачные управляемые системы и другие сервисы аналитики и предоставления данных. Система «Кампус АйДи» в блоке «Обеспечение жизнедеятельности кампуса» объединит все технические решения, связанные с управлением доступом на территорию, документооборотом, навигацией и информационной безопасностью. Это обеспечит удобство и безопасность пребывания на территории кампуса.

Благодаря совместному использованию вузами и резидентами кампуса различных цифровых возможностей и сервисов удастся оптимизировать расходы и увеличить продуктивность научных и образовательных процессов. Замглавы минобрнауки России Андрей Омельчук отметил, что цифровая трансформация ключевых отраслей является одной из важнейших задач экономики страны, и система высшего образования должна обеспечить новый уровень используемых в научно-образовательном процессе систем и цифровых сервисов.

«Межвузовское взаимодействие в концепции современных кампусов стало драйвером развития сквозных технологий и уникальных сервисов для цифровизации отрасли. Важна проактивная работа регионов и вузов в данном направлении с широким привлечением целевых аудиторий — пользователей данных сервисов кампусов. Уверен, что создаваемые уникальные решения будут востребованы не только кампусами, но и другими вузами страны», — сообщил он.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональной рабочей группе кампуса учесть эффективные практики российских вузов, предусмотреть использование интеллектуальных технологий и согласовать проект системы обеспечения безопасности межвузовского Кампуса с силовыми структурами. Затем проект будет согласован с ответственными ведомствами и интегрирован с соответствующими техническими решениями в инженерные сети кампуса.

Программа формирования сети университетских кампусов мирового уровня реализуется Министерством науки и высшего образования РФ по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Наука и университеты». Сегодня в стране возводят 17 кампусов, проекты которых прошли экспертный отбор.

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