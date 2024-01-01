Алёна Бронникова Жителя Перми задержали за вывод денег с Пушкинских карт Мошенник продавал билеты на вымышленные мероприятия Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми задержали 29-летнего индивидуального предпринимателя по подозрению в обналичивании и хищении денег, выделяемых в рамках проекта «Пушкинская карта». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Предварительно установлено, что в прошлом году он организовал схему вывода денег с Пушкинских карт совместно с неустановленными лицами. Мужчина получил доступ к одному из онлайн-сервисов по продаже билетов, где размещал информацию о проведении вымышленных культурно-досуговых мероприятий.

ГУ МВД России по Пермскому краю

«Держатели Пушкинских карт приобретали билеты на концерты, дискотеки, интерактивные игры, которые в реальности не были организованы и проведены. После оплаты денежные средства перечислялись на счета, подконтрольные злоумышленнику», — сообщает Ирина Волк.

Кроме того, СКР по Пермскому краю сообщает, что злоумышленник с 18 по 21 января 2024 года под видом продажи билетов на культурное мероприятие в Осе похитил совместно с подельниками деньги в сумме более 1 млн руб., выделенные из бюджета РФ в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Подозреваемый заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

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