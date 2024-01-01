Проект корпуса для испытаний агрегатов авиадвигателей в Перми прошёл госэкспертизу Его общая площадь превысит 4 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

Пермское предприятие ОДК-СТАР, являющееся частью Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, получило положительное заключение государственной экспертизы на строительство испытательного корпуса. Об этом «Новому компаньону» сообщили на заводе.

В новом корпусе будут проводиться испытания гидромеханических агрегатов для авиационных двигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. Планируется развернуть строительство на месте старого здания, которое демонтируют в текущем году. Основная цель проекта заключается в том, чтобы объединить все испытательные мощности для гидромеханических агрегатов в одном месте, поскольку в данный момент они находятся в различных локациях.

Общая площадь нового корпуса составит 4 355 кв. м. Здесь будет размещено современное высокотехнологичное испытательное оборудование, включая стенды для ресурсных испытаний, регулировки, обкатки и консервации агрегатов САУ-8, САУ-14 и САУ-90.

«Предприятие сегодня реализует сразу несколько масштабных проектов по техническому перевооружению и строительству корпусов. Каждый агрегат должен пройти проверку перед отправкой заказчику. Расширение испытательной базы и появление новых испытательных стендов позволят оптимизировать производственные процессы. Это выведет продукцию нашего завода на новый уровень», — отметил управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Попов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.