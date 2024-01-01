Зарина Ситдикова Бизнесмен из Прикамья обманул иностранного инвестора на 27 миллионов Предприниматель не поставил за рубеж обещанные лесоматериалы Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Сотрудники МВД России по г. Перми завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 54-летнего бизнесмена из Березников, который не выполнил обязательства по поставке за границу леса на 27 млн руб. Об сообщается в Telegram-канале «Полиция Прикамья».

По данным следствия, предприниматель договорился с иностранным инвестором об отгрузке пиломатериалов из Пермского края за рубеж, где заказчик планировал организовать лесопромышленное производство. Для убедительности обвиняемый продемонстрировал пригодные для лесозаготовки территории и предоставил сведения о своём бизнесе.

«Это позволило ему заключить международный контракт на поставку пиломатериала из хвойных и лиственных пород в объёме 14 тыс. куб. м на общую сумму 70 млн руб., по которому он впоследствии получил аванс», — отмечается в сообщении.

В дальнейшем пермский бизнесмен приобрёл лес почти на 15 млн руб. и зарегистрировал свои права на него в федеральной государственной системе. Пока иностранный заказчик ожидал первых поставок, предприниматель из Прикамья продал пиломатериалы другим покупателям и потратил все деньги.

«Имея реальную возможность исполнить обязательства по контракту, обвиняемый намеренно их не исполнил, присвоив себе авансовые платежи в особо крупном размере», — подчеркнули в МВД.

В полиции добавили, что бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 7 ст. 159 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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