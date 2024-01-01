Зарина Ситдикова
Бизнесмен из Прикамья обманул иностранного инвестора на 27 миллионов
Предприниматель не поставил за рубеж обещанные лесоматериалы
Сотрудники МВД России по г. Перми завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 54-летнего бизнесмена из Березников, который не выполнил обязательства по поставке за границу леса на 27 млн руб. Об сообщается в Telegram-канале «Полиция Прикамья».
По данным следствия, предприниматель договорился с иностранным инвестором об отгрузке пиломатериалов из Пермского края за рубеж, где заказчик планировал организовать лесопромышленное производство. Для убедительности обвиняемый продемонстрировал пригодные для лесозаготовки территории и предоставил сведения о своём бизнесе.
«Это позволило ему заключить международный контракт на поставку пиломатериала из хвойных и лиственных пород в объёме 14 тыс. куб. м на общую сумму 70 млн руб., по которому он впоследствии получил аванс», — отмечается в сообщении.
В дальнейшем пермский бизнесмен приобрёл лес почти на 15 млн руб. и зарегистрировал свои права на него в федеральной государственной системе. Пока иностранный заказчик ожидал первых поставок, предприниматель из Прикамья продал пиломатериалы другим покупателям и потратил все деньги.
«Имея реальную возможность исполнить обязательства по контракту, обвиняемый намеренно их не исполнил, присвоив себе авансовые платежи в особо крупном размере», — подчеркнули в МВД.
В полиции добавили, что бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 7 ст. 159 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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