Суд приговорил серийного убийцу пенсионерок из городов ПФО к пожизненному заключению Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В четверг, 21 марта, Верховный суд Республики Татарстан приговорил к пожизненному сроку жителя Казани Радика Тагирова. Он признан виновным в убийстве 31 пожилой женщины, об этом сообщает ТАСС.

Первые 10 лет Тагиров проведёт в тюрьме, а затем будет помещён в исправительную колонию особого режима.

Как установило следствие (оно закончилось в 2022 году), Тагиров совершал преступления с марта 2011-го по октябрь 2012 года в городах Приволжского федерального округа: Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Перми, Уфе, а также Екатеринбурге, Москве и других городах.

Мужчина находил одиноких пожилых женщин и проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. После этого он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, затем обыскивал квартиры и похищал деньги.

Длительное время преступления оставались нераскрытыми. В 2013 году следственное управление СКР по Пермскому краю объявило вознаграждение в 1 млн руб. за информацию о преступнике. Лишь в декабре 2020 года злоумышленника задержали. На допросах он дал признательные показания, но затем отказался от них. Также выяснилось, что Тагиров дважды судим за хранение оружия и кражу. Ранее он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.

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