Зарина Ситдикова За два месяца 2024 года в бюджет Пермского края поступило почти 35 млрд рублей Это на 1,1% больше того же периода прошлого года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Министерство финансов Пермского края опубликовало основные параметры исполнения краевого бюджета на 1 марта 2024 года. За два месяца в региональную казну поступило 34 млрд 954 млн руб. Это составляет 13,6% от годового плана доходов и на 1,1% больше аналогичного периода прошлого года.

По налогу на прибыль организаций в бюджет поступило 8 млрд 856 млн руб., это на 6,7% больше, чем за январь–февраль 2023 года. Чуть меньше составила разница в отчётных периодах двух лет по налогу на доходы физических лиц — рост на 2,3%. В абсолютном значении это 10 млрд 402 млн руб.

Более чем в три раза по сравнению с прошлым годом (332,3%) выросли доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Фактически поступило 769 млн 567 тыс. руб., то есть 26,9% от общего плана на этот год.

Меньше, чем в начале прошлого года, бюджет пополнился за счёт налогов на имущество — 4 млрд 880 млн руб. (– 1,4%).

На 17,7% в сравнении с соответствующим периодом 2023 года сократились показатели безвозмездных поступлений — 4 млрд 182 млн руб. Это составляет 13,3% от годового плана.

Заметнее всего относительно показателей за январь–февраль 2023 года снизились объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов. За два месяца поступило 2 млрд 558 млн руб., что составляет только 48,8% от прошлогодних значений, а от плана на 2024-й год — 8,9%.

Расходы бюджета Пермского края за первые два месяца 2024 года составили 29 млрд 746 млн руб. Это 10,2% от плана на год.

Больше всего относительно прошлого года выросли траты на отрасль физкультуры и спорта — 52%, национальную оборону — 34,6%, здравоохранение — 33,4%, обеспечение безопасности и правоохранительную деятельность — 24,7%, а также на общегосударственные вопросы (зарплата чиновников, организация выборов, проведение исследований и пр.) — рост на 11,4%.

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