Максим Артамонов Бизнесмена из Прикамья оштрафовали за использование изображений «Фиксиков» Он выплатил анимационной компании более 130 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Индивидуального предпринимателя из Прикамья уличили в нарушении исключительных имущественных прав компании по производству мультфильмов. В ходе контрольной закупки представители ЗАО «Аэроплан» приобрели спортивный костюм с изображениями героев популярного анимационного сериала «Фиксики». После экспертизы товара выяснилось, что рисунки на футболке и штанах до степени смешения похожи на товарные знаки из мультфильма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Акционерное общество попыталось решить конфликт в досудебном порядке и отправило нарушителю претензию с требованием добровольно компенсировать ущерб правообладателю. Письмо осталось без ответа, и юристы пострадавшей стороны обратились в суд, чтобы защитить интеллектуальную собственность компании.

Суд, оценив все предоставленные доказательства (документы, товарный чек и видеозапись с фиксацией факта покупки), признал законными требования истца о выплате компенсации. В итоге бизнесмена обязали выплатить по 10 тыс. руб. за каждое использованное изображение. Общая сумма штрафа составила 130 тыс. руб.

После этого приставы по Нытвенскому и Оханскому районам уведомили предпринимателя о возбуждении исполнительного производства, однако он проигнорировал предупреждение. В итоге приставы взыскали с него исполнительский сбор в размере 7% от всей суммы задолженности. После этого бизнесмен выплатил всю сумму штрафа анимационной компании.

«Фиксики» — российский компьютерный мультипликационный сериал, который был создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». Его премьера состоялась 13 декабря 2010 года.

Мультфильм создан продюсерской компанией «Аэроплан». Идея сериала принадлежит Александру Татарскому.

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