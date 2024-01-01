В Пермском крае подешевел бензин АИ-95 Регион по-прежнему лидирует по ценам на топливо в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте Росстата появились данные по ценам на автомобильный бензин и дизельное топливо с 11 по 17 марта. В Пермском крае цены держатся практически на одном уровне три недели подряд, однако они, как и прежде, самые высокие в Приволжском федеральном округе.

В частности, один литр бензина АИ-95 подешевел за семь дней с 55,18 руб. до 55,17 руб., цены на остальные виды топлива не изменились: АИ-92 остаётся на том же уровне, как и две недели назад: 50,78 руб. , литр АИ-98 — 69,64 руб., дизельное топливо — 65,30 руб.

За последнюю неделю рост цен на автомобильный бензин автомобильный был зафиксирован в 17 субъектах Российской Федерации, более всего — в Кировской области (+0,3%).

Снижение цен зафиксировано в пяти субъектах РФ, более всего — в Магаданской области (-0,9%).

Росстат анализирует цены еженедельно на более 1700 АЗС, расположенных в 279 городах России.

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