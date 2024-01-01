За зиму количество вакансий в Пермском крае выросло на 50% Предлагаемые зарплаты увеличились на 29% Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Согласно данным, предоставленным платформой Avito Работа, можно отметить рост количества вакансий на территории Пермского края зимой 2023-2024 в сравнении с аналогичным периодом год назад. По информации, полученной на начало марта, соискателям было доступно 113 484 вакансии. Новые сотрудники также получали более высокие предложения по заработной плате — средний рост составил 29%.

Рынок труда в Пермском крае является очень активным. Большое количество соискателей продолжает искать новые карьерные возможности. За последний год 19% пермяков искали работу хотя бы один раз, из которых 15% были в поиске 2-3 раза, а 16% откликались на вакансии более трех раз или регулярно в течение года.

Опрос, проведенный Avito Работа, показал, что для большинства пермяков (76%) значимым фактором является размер заработной платы. Также официальное трудоустройство оказалось решающим фактором для 47% респондентов из Перми, что является вторым по важности после размера зарплаты, в то время как по всей России официальное трудоустройство занимает третье место в списке приоритетов. Гибкие условия труда также являются значимым фактором для 42% соискателей из Перми.

Одним из трендов на рынке труда остается быстрый найм, который является востребованным среди работодателей и соискателей. Согласно данным исследования, проведённого Avito Работа, 72% соискателей из Перми устраиваются на новую работу за месяц или быстрее. У 36% кандидатов поиск работы занимал до двух недель.

В результате анализа данных Avito Работа, можно сделать вывод, что по итогам зимы 2024 года в Пермском крае особенно востребованы специалисты в сферах управления персоналом (с трехкратным приростом вакансий), строительстве (с увеличением количества вакансий в 2,9 раза), административной работе (с приростом в 2,4 раза), а также производстве и сельском хозяйстве (с возрастанием вакансий в 2,2 раза).

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