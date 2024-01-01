Березниковский содовый завод выплатил 58,9 млн рублей за экологический вред Поделиться Твитнуть

Березниковский содовый завод

Константин Долгановский

АО «Березниковский содовый завод» выплатило 58,9 млн руб. в бюджет в качестве компенсации за экологический ущерб, который был причинён окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Продолжительное время предприятие в Пермском крае сбрасывало производственные сточные воды на почву, что привело к загрязнению её кальцием, калием, натрием, магнием, хлорид-ионами, нитритным и нитратным азотом, сульфат-ионами и хлорид-ионами. Оценочное заключение показало, что ущерб для окружающей среды составляет более 58,9 млн руб. в денежном эквиваленте.

Прокурор подал исковое заявление в суд о том, чтобы предприятие компенсировало ущерб, причинённый почвам. Суд удовлетворил требования прокурора, и в настоящее время судебное решение исполнено. Предприятие полностью перечислило денежные средства в бюджет, которые будут использованы на мероприятия по восстановлению природных свойств поврежденного экологического объекта.

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