Школьники могут получить дополнительные баллы при поступлении на горно-нефтяной факультет Пермского Политеха Поделиться Твитнуть

При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» для абитуриентов ПНИПУ стартует межрегиональная олимпиада по физике и математике. Ее победители получат дополнительные баллы при поступлении на горно-нефтяной факультет.





Олимпиада пройдет в два этапа с применением дистанционных образовательных технологий. Заявки на участие принимаются на сайте до 8 апреля (включительно), первый этап олимпиады стартует 10 апреля.





Олимпиада получила статус межрегиональной в 2022 году, с этого момента ее участники могут при поступлении получить максимальные 10 баллов в качестве индивидуального достижения. Также победителям вручат приз — умную колонку. В этом году состоится пятый набор студентов​ в Корпоративные группы «ЛУКОЙЛ» горно-нефтяного факультета Пермского Политеха. Для зачисления абитуриентам необходимо пройти конкурсный отбор и поступить на бюджет.





В рамках сотрудничества с Компанией «ЛУКОЙЛ» в Когалыме (ХМАО-Югра) построен Образовательный центр — филиал ведущего инженерного вуза России — Пермского национального исследовательского политехнического университета. На площади 170 тыс. м² возведен университет нового поколения. Образовательные корпуса соединены теплыми переходами с двумя зданиями общежитий на 390 мест с системой «Умный дом», спортивным блоком с четырьмя многофункциональными залами. Здесь будут обучаться студенты Корпоративных групп «ЛУКОЙЛ». Им обеспечивается практика, а после получения диплома — трудоустройство на предприятиях ЛУКОЙЛа.





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