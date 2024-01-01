В Перми охранное предприятие победило в торгах с помощью фальшивых документов Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В УФАС поступила жалоба ООО «ОА «Прометей» на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО «ЧОП «Атлант-Пермь». По словам заявителя, охранное предприятие победило в торгах c помощью фальшивых документов.

В ходе проверки установлено, что ООО «ЧОП «Атлант-Пермь» представило на конкурс в качестве подтверждения опыта оказания услуг фальшивый договор, чем ввело краевое минзакупок в заблуждение, и ЧОП было объявлено победителем конкурса на оказание услуг по охране ГБУЗ ПК «ГДКП № 1». С охранным предприятием даже был заключён договор на общую сумму более 4 млн руб. Но с итогами конкурса и заключением контракта не согласилось ООО «ОА «Прометей» и пожаловалось в антимонопольное ведомство.

Арбитражный суд Пермского края признал результаты конкурса на оказание охранных услуг недействительными. А Пермское УФАС вынесло ООО «ЧОП «Атлант-Пермь» предупреждение.

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