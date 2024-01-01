В кинокомиссии рассказали, какие фильмы могут получить субсидии в Пермском крае Ко второму этапу отбора допущены десять проектов Поделиться Твитнуть

фото: Пермская кинокомиссия

Экспертный совет Пермской кинокомиссии, в который входят профессионалы киноотрасли: Антон Богданов, Гавриил Гордеев, Ямур Гильмутдинов, а также актёр Фёдор Добронравов, рассмотрел кинопроекты, создатели которых заинтересованы в проведении съёмок в Пермском крае и получении субсидий от минкульта. Оценка проводилась по культурным, экономическим и производственным критериям.

В итоге десять проектов получили от экспертов более 30 баллов и допущены ко второму этапу отбора на получение субсидии.

В их числе два многосерийных проекта кинокомпания «МЕМ»: съёмки остросоциального сериала «Урок» (18+) идут в Перми с 8 января и закончатся 31 марта, а осенью кинокомпания собирается провести в регионе съёмки фантастической истории «Радар» (16+).

Кинокомпания «Базелевс» намерена в 2024 году провести съемки комедийных фильмов «Вышка» (16+) и «Улов» (16+) на территории Пермского края.

«Медиа Тайм» получила одобрение на свой драматический проект под названием «Последний пионер» (12+), съёмки которого запланированы на 2025 год.

«Сильвер Продакшн» прошла отбор с семейной драмой «Пальма 2» (6+), премьера которой состоится в октябре текущего года. Съёмки проходили в 2023 году в Губахе, на горе Крестовой, в пос. Шумихинском и на берегу реки Усьва.

Кинокомпания «Дженерал Криэйшн» планирует заняться съемками семейного фильма со спортивной тематикой под названием «Кубок Королёва» (6+) в Перми.

Продюсерский центр «Клёвафильм» готов начать работу над комедийной историей «Аэропорт» (16+).

Свердловская киностудия почти завершила работу над фильмом «Втроём» (16+), снятым в прошлом году в крае, и планирует приступить к съемкам мистической драмы «Цинга» (18+) осенью.

Пермский продюсерский центр «Капризка», получивший субсидию в 2023 году на документальный фильм «Нечужие» (16+), готов начать работу над анимационно-документальным проектом «Икота-Икота» (12+).

Напомним, для прохождения второго этапа отбора на получение возврата в виде субсидии кинокомпании обязаны представить в минкульт документы, подтверждающие понесённые на территории Пермского края затраты, связанные с производством фильма. В перечень принимаемых к возмещению затрат входит оплата необходимых для съёмочного процесса услуг, товаров и аренды. В Пермском крае установлен максимальный на территории РФ размер рибейта — до 50%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.