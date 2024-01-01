В пяти муниципалитетах Пермского края выявлены нарушения при организации свалок снега Главы территорий наказаны Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверок обнаружила нарушение законодательства при организации снегосвалок в четырёх муниципалитетах: в Осинском, Нытвенском, Чернушинском городских округах и Уинском муниципальном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре пришли к выводу, что земельные участки, выделенные под складирование снега, не отвечали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, на них не было водонепроницаемого покрытия и обваловки сплошным земляным валом. На некоторых территориях вообще не были определены такие места, при этом местные власти организовали вывоз снега в рамках муниципальных контрактов.

В итоге в прокуратуре посчитали, что главы муниципалитетов бездействуют, а это создаёт угрозу загрязнения опасными веществами окружающей среды, поскольку материалы, которые используются при обработке улиц, вредны для почвы.

После проверки природоохранный прокурор внёс главам администраций Осинского, Нытвенского, Чернушинского городских округов, Уинского, Большесосновского муниципальных округов представления.

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