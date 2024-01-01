Владельца электросетей оштрафовали за отключение электричества на заводе в Перми Поделиться Твитнуть

Владелец электросетей, систематически отключавший электроснабжение пермского завода по производству металлоизделий, оштрафован. Об этом сообщили в региональном УФАС.

ООО «Пермский крепёж» неоднократно обращалось с жалобой в антимонопольное ведомство.

После первого случая отключения электроснабжения УФАС предупредило предпринимателя о незаконных действиях, препятствующих передаче электроэнергии потребителю. И вскоре электроснабжение ООО «Пермский крепёж» было восстановлено.

При повторном отключении предприниматель решил игнорировать обращения потребителя и запретил сотрудникам ПАО «Пермэнергосбыт» доступ к трансформаторной подстанции.

Тогда УФАС оштрафовало владельца сетей на 40 тыс. руб. Предприниматель пытался оспорить решение надзорного органа в суде, однако Арбитражный суд Пермского края признал решение антимонопольного ведомства законным.

Пермское УФАС напоминает, что владельцы электросетей и другого электрооборудования, через которое проходит электроэнергия к другим потребителям, не могут препятствовать передаче электроэнергии или требовать за это плату. За нарушение данного правила им грозит административная ответственность, включая штраф до 1 млн руб. для юридических лиц и дисквалификация до трех лет для должностных лиц.

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