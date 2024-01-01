Арестованы подозреваемые в убийстве объявленного в розыск жителя Прикамья Тело жертвы нашли на Северном кладбище Перми Поделиться Твитнуть

Следователи СУ СКР по Пермскому краю арестовали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 41-летнего пермяка, который пропал в начале марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В следкоме уточнили, что утром 15 марта во время поисковых мероприятий на территории Северного кладбища Перми было обнаружено тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти. Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. Им оказались двое жителей Пермского края.

По версии следователей, они совершили убийство вечером 5 марта. После распития алкоголя двое мужчин назначили своему 41-летнему знакомому встречу на территории Перми, чтобы потребовать от него вернуть долг. После встречи злоумышленники под надуманным предлогом поехали на автомобиле должника на Северное кладбище, где отобрали его машину, а затем убили. Тело они спрятали на одной из могил кладбища.

Фигурантам уже предъявлено обвинение по пунктам «з», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений.

Суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Отметим, 18 марта волонтёры поискового отряда «Регион59» рассказали о том, что найдено тело ранее пропавшего 41-летнего пермяка. Это был Василий Бахматов. 11 марта, в соцсетях появилась ориентировка на этого человека, а родственники и волонтёры объявили о поисках.

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