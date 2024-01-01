В Пермском крае от коронавируса скончались 7 пациентов В регионе растёт число инфицированных COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Пермского края с 4 по 17 марта выявлено более 600 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. При этом во вторую неделю месяца по сравнению с первой число инфицированных выросло на две трети.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 4 по 10 марта в Прикамье выявлено 238 новых случаев заболевания коронавирусом, а с 11 по 17 марта — 389.

В федеральном штабе по борьбе с инфекции COVID-19 сообщили, что в регионе растёт и число госпитализированных. Если в первую неделю месяца в больницы попали 54 жителя Прикамья, то в вторую — 62. Скончались 3 и 4 пациента соответственно. Семь случаев гибели больных с начала марта — это самый высокой показатель среди всех регионов ПФО.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 503372 случая коронавируса.

В целом по России за прошлую неделю увеличение заболеваемости отмечено в 60 субъектах РФ. Количество госпитализаций выросло в сравнении с предшествующей неделей на 10,8%.

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