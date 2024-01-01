МЧС подготовило три сценария развития половодья в Пермском крае При наихудшем возможны затопления в 15 населённых пунктах Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

По предварительному прогнозу ГУ МЧС России по Пермскому краю, вскрытие рек в регионе начнётся с первой декады апреля по югу края, а в первой декаде мая — по северу и горной части. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В МЧС подготовили три предварительных сценария развития половодья в Пермском крае в текущем году.

При благоприятном сценарии ожидается, что в течение весны днём будет тёплая погода, а ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля. В таком случае снеготаяние будет вялотекущим, и пики половодья окажутся низкими.

Также вероятен сценарий, что весна будет наступать стремительно, с высокими температурами воздуха и осадками. Тогда уровни воды окажутся близкими к средним многолетним значениям. При данных условиях возможно затопление участков автодорог и приусадебных участков в семи населённых пунктах шести муниципальных образований Прикамья.

Наихудший сценарий подразумевает, что при аномальных отклонениях от нормы погодных условий и интенсивном снеготаянии уровни воды могут достигнуть высоких значений. В этом случае возможны затопления в 15 населённых пунктах 12 муниципальных образований региона.

В МЧС отмечают, что метеорологическая обстановка может изменить ожидаемые сценарии развития половодья — решающими станут погодные условия в апреле и мае. Тем не менее, в ведомстве заверяют, что сил и средств в регионе достаточно для реагирования на любой ход развития ситуации.

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ, с учётом последствий аномальной засухи в 2023 году, низкого уровня грунтовых вод и несильного промерзания почвы, не видят перспектив для формирования высокого или даже умеренного половодья на большинстве рек Пермского края. Исключением, по мнению специалистов центра, могут стать самые южные районы Прикамья, где в октябре 2023 года выпало большое количество осадков выпало и восстановилось увлажнение, а запасы воды в снеге превышают норму.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.