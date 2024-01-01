Теперь официально: за Владимира Путина проголосовали 1,35 млн жителей Пермского края Явка избирателей составила 80,91% Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Избирательной комиссией Пермского края после обработки 100% поданных бюллетеней официально утверждён протокол об итогах голосования в регионе на выборах президента РФ 15-17 марта 2024 года.

Действующему главе государства Владимиру Путину голоса отдали 1 347 808 жителей Прикамья (84,65% от общего количества избирателей). За Николая Харитонова от КПРФ проголосовали 79 043 человека (4,96%), за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 76 023 жителя (4,79%), за Владислава Даванкова («Новые люди») — 72 061 человек (4,53%).

В Пермском крае пришли на участки или проголосовали электронно 1 594 326 избирателей. Явка составила 80,91%.

Как сообщили в крайизбиркоме, из 18 сообщений о нарушениях на выборах подтвердилось только одно, остальные оказались фейковыми.

Тем временем, 18 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала дату, когда будут объявлены окончательные итоги выборов главы государства. Это случится на заседании Центральной избирательной комиссии в четверг, 21 марта, в 11:00.

Памфилова сообщила, что на данный момент в автоматизированную систему «Выборы» введено 99,74% всех протоколов. Явка составила рекордные 77,44%. За Владимира Путина проголосовали 87,3% участвовавших в выборах россиян. Вторую строчку занял кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов (4,3%), третью — Владислав Даванков (3,8%), четвёртую — Леонид Слуцкий (3,2%).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.