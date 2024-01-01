На выборах президента Владимир Путин набрал в Пермском крае 84,6% голосов Явка составила 79% Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По предварительным данным, в Пермском крае на выборах президента РФ побеждает Владимир Путин с результатом 84,64% голосов — за него проголосовало 1,2 млн человек. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 5,3%, на третьем — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 4,79%, в конце списка находится представитель «Новых людей» Владислав Даванков — 4,06%. Недействительными признаны 17 тыс. бюллетеней — 0,9%. Информация опубликована на портале ГАС-Выборы.

Явка на президентские выборы в Прикамье составила 79% (более 1,5 млн человек). Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин назвал её рекордной с 1991 года.

Основное голосование на выборах президента РФ проходило в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. На территории Прикамья было открыто 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Из них 407 постоянных и 26 временных участков — в Перми.

Общее количество избирателей, имевших право принять участие в выборах в Пермском крае, составляло 1 971 044 человека. 200 тыс. жителей Прикамья подали заявки на дистанционное электронное голосование — проголосовали 197 тыс. (явка по ДЭГ — 93%), и около 57 тыс. выбрали удобный для них участок голосования, не совпадающий с местом регистрации. На дому проголосовали 200 тыс. человек.

Процесс голосования обеспечивали почти 16 тыс. членов территориальных и участковых избирательных комиссий.

По данным ЦИК, на 6 час. (мск) обработано 99% протоколов участковых избирательных комиссий по России. На этот момент на первом месте — Владимир Путин с 87,34%, на втором — Николай Харитонов (4,31%), на третьем — Владислав Даванков (3,79%), последний — Леонид Слуцкий (3,19%).

Как заявили в Центризбиркоме, предварительные итоги выборов будут обнародованы в 11 час. (мск) 18 марта.

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