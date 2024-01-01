Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Выходцы из пермского «Прогноза» открыли стартап в Австрии Елена Меченкова и Сергей Ивлиев занялись спасением мангровых лесов Поделиться Твитнуть

Автор: Абдалла Мафимбо / Фото предоставлено компанией Vlinder

Как стало известно «Новому компаньону», в австрийском городе Халляйн зарегистрировано предприятие Vlinder («Бабочка» по-голландски), которое реализует проекты по снижению негативных последствий изменения климата, работая в рамках концепции «синего углерода». Сооснователями стартапа стали пермяки Сергей Ивлиев и Елена Меченкова, специалисты по цифровым финансам и технологиям блокчейн, бывшие сотрудники компании «Прогноз».

Vlinder получает доход, продавая на свободном углеродном рынке углеродные кредиты, полученные в ходе реализации проектов по восстановлению мангровых лесов в тропических странах.

Автор: Абдалла Мафимбо / Фото предоставлено компанией Vlinder

Наиболее престижными на рынке углеродных единиц являются проекты, связанные с мангровыми лесами: во-первых, именно мангры наиболее эффективно поглощают углекислый газ из атмосферы и «консервируют» его, во-вторых, мангровые леса расположены преимущественно в неблагополучных странах, поэтому такие проекты приносят ещё и социальную пользу. Тем не менее, подобных проектов немного, поскольку на ранних стадиях они требуют серьёзных инвестиций, которые начинают окупаться и приносить доход далеко не сразу; кроме того, это работа в высокорисковых странах и в целом довольно рискованная отрасль.

Автор: Абдалла Мафимбо / Фото предоставлено компанией Vlinder

Компания начала работу с инвестиций в чужие проекты в Мьянме, Шри-Ланке и Индонезии. Инвестиции происходили на ранних стадиях, Vlinder снижал риски, помогал в реализации, а потом приглашал больших инвесторов, которые не готовы были идти в проекты на ранних, рискованных стадиях. Vlinder продавал свои доли в проектах по цене, превышающей первоначальные вложения, и на этом зарабатывал. Затем компания открыла собственный проект в Кении, став его разработчиком и исполнителем.

Автор: Абдалла Мафимбо / Фото предоставлено компанией Vlinder

Елена Меченкова, сооснователь и руководитель проектов компании Vlinder:

— Мы находим перспективные инициативы в странах, где есть мангровые леса, изучаем законодательство этих стран, их взаимодействие с углеродными рынками, и делаем вывод, можем ли мы работать в этой стране. Если нам всё подходит, мы приезжаем, делаем биологические исследования, рассчитываем, насколько это нам экономически выгодно, и начинаем писать документацию. Обязательно находим местного партнёра, который будет с нами работать «на земле», и начинаем взаимодействовать с местными сообществами. Это огромная образовательная работа.

Девяносто процентов жителей Африки готовят на дровах. Это значит: побежали в ближайший лесок, нарубили деревьев, любых, какие там растут, и начинают их жечь. Вырубка мангровых лесов в большинстве стран мира запрещена законодательством, но ведь не поставишь полицейского у каждой мангровой рощи. Поэтому первое, что мы делаем — встречаемся с местными людьми и рассказываем, почему так делать не надо. При этом разговариваем не мы, а наши партнёры из числа местных жителей, которые говорят на местном языке и могут вести диалог исходя из местных реалий. Рассказывают, зачем нужны мангровые леса и как можно сделать так, чтобы и жизнь продолжалась, и окружающая среда не страдала. Рассказывают о нашем проекте, чем он полезен для местных, какие рабочие места в нём можно будет найти. Это очень важно, потому что проекты рассчитаны на 30-40 лет, и, если люди не почувствуют себя хозяевами этого леса, получающими от этого леса пользу, ничего не получится.

Потом мы начинаем обучение. Открываем питомник, обучаем, как правильно сажать деревья, как отбирать нужные сорта, как ухаживать за саженцами. Вместе с экспертами исследуем местность и составляем специальные карты: где сажать, где не сажать, и где какие виды высаживать. Местные жители получают рабочие места: работают в питомниках и высаживают подросшие саженцы, но могут занимать и менеджерские позиции. Научный руководитель нашего кенийского проекта — профессор из Найроби.

Vlinder работает с ведущим стандартом добровольного углеродного рынка — компанией Verra. Стандарт проверяет документацию, отправляет аудиторов на места, следит, чтобы проект был правильно рассчитан. Примерно через два года после посадки — мангры быстро растут — рассчитывается прирост биомассы и объёмы поглощения углекислого газа. Когда Verra подтверждает правильность расчётов, на счету компании появляются первые активы — так называемые углеродные кредиты, которые могут быть проданы на свободном рынке.

В настоящее время Vlinder работает в Мьянме, Индонезии, Сенегале, Кении и Танзании.

Автор: Абдалла Мафимбо / Фото предоставлено компанией Vlinder

Сергей Ивлиев и Елена Меченкова известны также как организаторы Пермской зимней школы (PWS) — научно-экономического и просветительского форума, который родился в 2011 году как международная конференция по финансовым рискам. Позднее в число тем добавились финансовые рынки в целом, финансовые технологии, цифровые рынки и климатические технологии и проекты.

Фото Сергея Ивлиева

PWS изначально была задумана как площадка, на которой встречаются представители индустрии и научного и преподавательского сообщества, а также профильные студенты и аспиранты. Формат школы — не короткие маркетинговые 20-минутные доклады, а полноценные лекции на час-полтора. Фокус был не на том, что происходит сегодня, а на том, что будет происходить завтра и даже послезавтра.

Это была уникальная конференция для России, да и в мире одна из немногих. С самого первого мероприятия хедлайнерами были специалисты с мировыми именами. Многие ведущие в своих областях эксперты приезжали в Пермь на PWS каждый год, были такие, кто не пропустил ни одной школы.

Сейчас под брендом Perm Winter School Пермский технической университет проводит форум, посвящённый климатическим проблемам и их решениям. В то же время основатели проекта переформатировали PWS как Planet Winter School и проводят её в Европе. Первое такое событие состоится в Вене 15 апреля.

В настоящее время у Елены Меченковой и Сергея Ивлиева нет никакого бизнеса в Перми.

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