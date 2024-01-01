В Перми из-за повреждённого трубопровода некоторые дома остались без тепла Горячую воду и теплоснабжение отключили до устранения аварии Поделиться Твитнуть

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В Мотовилихинском районе Перми сотрудники ООО ПАО «Т-Плюс» прводят работы по восстановлению поврежднного трубопровода. Информация об этом появилась в соцсетях МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми». В микрорайонах Ива и Погода отсутствуют тепло и горячая вода.

«В 15:20 17 марта в связи с повреждением магистрального трубопровода по ул. Краеведа Волегова, 2 при проведении дорожно-строительных работ сторонней дорожной организацией отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение в мкр. Ива и мкр. Погода», — информирует пресс-служба ведомства.

Горячую воду и теплоснабжение отключили до устранения повреждения трубопровода. Более точные сроки окончания восстановительных работ в ПАО «Т-Плюс» не называют. Уточнить информацию и задать вопросы по отключению можно по телефону: 2-590-238.

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