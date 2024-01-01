В Прикамье установлен исторический рекорд явки на выборах К 15 часам проголосовали 1,4 млн жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае побит рекорд явки избирателей в современной истории выборов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой избирком.

По данным на 15:00 в заключительный день голосования на выборах президента России 17 марта, средняя явка по региону с учётом ДЭГ составила 71,2%, или 1 401 936 человек. Тогда как на предыдущих выборах в 2018 году показатель активности избирателей составил 66,5%.

Средняя явка в краевой столице с учётом ДЭГ — 68,9%, или 538 143 избирателя. Явка среди тех, кто подал заявление на дистанционное голосование превысила 92%. Жалоб и сообщений о нарушениях от наблюдателей с участков в избирательные комиссии не поступало.

Выборы президента РФ в 2024 году проходят в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На территории Прикамья работают все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.

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