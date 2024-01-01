К полудню явка на выборы в Пермском крае превысила 60% Больше всего человек проголосовали в Губахинском округе Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

По данным избиркома Пермского края, к 12 часам 17 марта средняя явка на выборах президента РФ по региону с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 62,5%. Участие приняли 1 229 669 избирателей.

Средняя явка по Перми с учётом ДЭГ составила 60,2%, или 469 821 человек. Самая большая очная явка по голосованию на участках (без учёта ДЭГ) оказалась в Губахинском (73,29%), Частинском (70,93%) и Юсьвинском (69,59%) округах.

«На всех участках работают наблюдатели, осуществляется видеонаблюдение. Жалоб в избирательные комиссии на данный момент не поступало. Сообщений о нарушениях от наблюдателей с участков не поступало», — сообщает крайизбирком.

В течение всех трёх дней выборов с 15 по 17 марта работает «горячая линия». Все возникающие вопросы пермяки могут задать по тел. 8-902-795-23-03, либо обратиться в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием по тел. 8-800-30-22-159.

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