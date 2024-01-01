Алёна Бронникова Явка на выборах в Пермском крае к 10 часам третьего дня составила 57,4% Всего проголосовали 1,1 млн жителей региона Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

К 10 часам утра в третий день голосования на выборах президента РФ 17 марта средняя явка по Пермскому краю с учётом ДЭГ составила 57,4%, или 1 130 010 человек. Такие данные приводит краевой избирком.

По Перми средняя явка составила 55,1%, к этому времени проголосовали 430 050 избирателей. Средняя явка по дистанционному электронному голосованию в регионе достигла 90%.

В крайизбиркоме отмечают, что на данный момент жалоб в избирательные комиссии на ход голосования не поступало. Все комиссии работают в штатном режиме. Голосование продлится до 20 часов.

Выборы президента РФ проходят в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На территории Прикамья работают все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.

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