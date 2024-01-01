Огнеборцы спасли пять человек на пожаре в Прикамье Горел многоквартирный дом в Верещагино Поделиться Твитнуть

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Пожарные 76 пожарной части Управления государственной противопожарной службы (ГПС) Пермского края 16 марта спасли пять человек из горящего многоквартирного дома по ул. Карла Маркса в Верещагино. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 12:10. Возгоранию автоматически был присвоен повышенный ранг пожара 1-БИС, который объявляется в случае угрозы распространения огня на соседние объекты, при большой площади горения или при возникновении пожара в безводном районе.

Первые сотрудники УГПС прибыли на место происшествия в 12:13. Было установлено, что пожар возник на втором этаже жилого дома, приблизительная площадь пожара составила 2 кв. м.

«Звеном газодымозащитной службы 76 пожарной части из опасной зоны со второго этажа дома было спасено пять жильцов, которых пожарные вывели по лестничному маршу на свежий воздух. Эвакуировано шесть человек», — рассказали в минтербезе.

Возгорание было локализовано в 12:16, ликвидировано в 12:18. Погибших и травмированных нет. Для тушения привлекались четыре единицы техники и пять человек личного состава. В настоящее время краевое управление проводит проверку по данному факту, устанавливаются причины возникновения пожара.

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