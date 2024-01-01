Во второй день президентских выборов в Пермском крае проголосовали 54,2% избирателей В крайизбиркоме утверждают, что «ни единой жалобы на ход голосования не поступало» Поделиться Твитнуть

фото Константин Долгановский

Сегодня, 16 марта, на второй день президентских выборов средняя явка по Прикамью с учётом ДЭГ составила 54,2% — 1 067 337 избирателей. Это официальные данные, представленные Избирательной комиссией Пермского края.

Явка по ДЭГ перешагнула черту в 87% от числа подавших заявление на онлайн-голосование.

При этом в крайизбиркоме утверждают, что выборы «проходят спокойно, ни единой жалобы на ход голосования не поступало».

По словам заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева, первые результаты выборов президента РФ ожидаются 17 марта после 21:00 по московскому времени.

Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта. Для голосования на территории Прикамья задействованы все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.

Сообщить об увиденных на избирательных участках нарушениях пермяки могут по тел. 8-902-795-23-03, либо обратиться в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием по тел. 8-800-30-22-159.

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