Андрей Стрельцов «Парма» с большим отрывом уступила ЦСКА Следующий матч состоится 20 марта Поделиться Твитнуть

Фото: БК Парма ВКонтакте

В субботу, 16 марта, в Москве состоялся поединок второго этапа Единой баскетбольной лиги ВТБ между «Пармой» и столичным ЦСКА. Матч закончился уверенной победой со счётом 96:72 в пользу хозяев паркета. Равная игра шла примерно половину встречи.

В первой четверти прицел у игроков пермской команды был слегка сбит, и они проиграли девять очков. Однако затем «Парме» удалось прибавить, и на большой перерыв команды ушли, имея разницу в два очка. Но во второй части встречи доминировали уже армейцы, которые и довели результат до крупного.

Среди игроков «Пармы» на площадке выделился капитан команды, атакующий Александр Платунов. Он набрал 20 очков, сделал 3 подбора и 3 передачи.

Несмотря на неудачу в турнирной таблице, подопечные Евгения Пашутина остались на пятом месте. Теперь пермскую команду ждёт ещё один выездной матч — 20 марта её соперником будет «Локомотив-Кубань».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.