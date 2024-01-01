В Перми инспектора налоговой службы осудили за взятки Он продавал информацию из базы данных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кировский районный суд Перми вынес приговор старшему государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок № 3 Межрайонной инспекции ФНС № 20 по Пермскому краю. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, с сентября 2021 года по апрель 2022 года инспектор, используя в корыстных целях свои служебные полномочия, получал взятки за незаконные действия.

В частности, имея доступ к базе данных, он сформировал и распечатал документы, в которых были сведения, составляющие налоговую тайну. В дальнейшем эти документы за деньги мужчина передавал третьим лицам. Общая сумма взяток составила 75 тыс. руб.

С учётом позиции гособвинения инспектора приговорили к штрафу 300 тыс. руб., а также лишили права занимать должности на государственной службе в налоговых органах.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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