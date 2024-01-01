На выборах президента РФ в Пермском крае в первый день проголосовали 30,7% избирателей Явка по ДЭГ составила 62% Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

По итогам первого дня президентских выборов в Прикамье по состоянию на 20:00 15 марта средняя явка составила 30,7% — это 605 199 избирателей. При подсчёте учитывались данные дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает «Рифей» со ссылкой на Информационный центр ЦИК России.

Явка избирателей по ДЭГ к 20:00 15 марта составила 62%. В регионе было выдано 122 тыс. бюллетеней.

В территориях Пермского края наиболее активно голосовали избиратели Частинского округа. Явка в этом муниципалитете составила 42,8%.

В крайизбиркоме утверждают, что жалоб на работу избирательных комиссий всех уровней на территории Пермского края не поступало. Все комиссии работают в штатном режиме.

Напомним, выборы президента РФ проходят в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На территории Прикамья работают все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.

Общее количество избирателей, имеющих право принять участие в выборах в Пермском крае, составляет 1 971 044 человека. Из них 200 тыс. человек подали заявки на дистанционное электронное голосование, а более 50 тыс. выбрали участок голосования, не совпадающий с местом регистрации.

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