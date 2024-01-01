Полпред президента в ПФО проголосовал на выборах главы РФ Игорь Комаров выбрал традиционную форму голосования Поделиться Твитнуть

Фото: сайт правительства Пермского края

В Нижнем Новгороде 15 марта 2024 года полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проголосовал на выборах президента. Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, полпред выбрал традиционную форму голосования — заполнил бюллетень оффлайн на избирательном участке.

Игорь Комаров отметил, что всего в ПФО открылось более 21 тыс. избирательных участков. Также организована работа дистанционного электронного голосования, «Мобильного избирателя». Он подчеркнул, что в течение трёх дней будут созданы максимально комфортные условия для голосования.

«Сегодня — главное политическое событие и, конечно, очень важно принять в этом участие. Мы видим, как динамично развиваются и регионы ПФО, и вся страна, как меняется наша жизнь. В Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поставил задачи до 2030 года, которые связаны с ростом в экономике, улучшением жизни и условий работы граждан. Поэтому важно принять участие в голосовании. Как говорится, «Все на выборы!», — сказал полпред.

Напомним, выборы президента РФ будут проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На территории Пермского края работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. По данным региональной избирательной комиссии, к 15:00 первого дня голосования 15 марта средняя явка по Прикамью, с учётом ДЭГ, составила 18,2%, или 357 520 избирателей.

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