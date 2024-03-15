Екатерина Артёмова К 15:00 первого дня голосования явка в Пермском крае составила 18,2% Всего к этому времени проголосовали 357 520 жителей региона Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал избирательной комиссии Пермского края

К 15:00 первого дня голосования на выборах президента РФ 15 марта средняя явка по Пермскому краю, с учётом ДЭГ, составила 18,2%, или 357 520 избирателей. Такие данные приводит региональная избирательная комиссия.

В избиркоме отметили, что выборы проходят спокойно, ни одной жалобы на ход голосования в комиссии не поступало.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. Сегодня утром на территории Прикамья открылись все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Все они будут работать с пятницы по субботу с 8:00 до 20:00.

Общее количество избирателей, имеющих право принять участие в выборах в Пермском крае, составляет 1 971 044 человека. Из них 200 тыс. человек подали заявки на дистанционное электронное голосование, а более 50 тыс. выбрали удобный для них участок голосования, не совпадающий с местом регистрации.

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