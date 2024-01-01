Максим Артамонов В Прикамье школьник попал в больницу после нападения одноклассников Они подкарулили его после уроков, а затем избили Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Губахе трое подростков подкараулили школьника после уроков, отвели за угол дома и напали на него, причнив множество травм. Об этом сообщили мама пострадавшего ребёнка в паблике «Информ Губаха» ВКонтакте.

«Как только сын пытался встать или закрыть голову рукой, ему не давали, держали за руки с двух сторон. А третий мальчик безжалостно пинал, целенаправленно по голове», — рассказала женщина.

По её словам, инцидент произошёл 13 марта, когда сын вернулся домой с ушибами и гематомами на голове. У мальчика уши были синего цвета, разбита верхняя губа, на лбу — следы от обуви.

Дома у подростка началась рвота. Его мама вызвала скорую, после чего мальчика госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. В больнице ему сделали КТ и УЗИ живота, поставили уколы и взяли анализы.

В день происшествия женщина позвонила классному руководителю.

«С родителями этих ребят связались. Но до сих пор со мной не связался ни один из них, не уточнил состояние ребёнка и не принёс извинения», — пояснила мама пострадавшего школьника.

Возможной причиной происшествия женщина назвала борьбу за лидерство, которая идёт уже давно между подростками.

В настоящее время пострадавший в хирургическом отделении пермской больницы.

ГУ МВД России по Пермскому краю проводит проверку по факту инцидента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.