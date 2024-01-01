В Перми на выборах президента закончились сертификаты в бассейн и сауну Остались билеты в театры и на спортивные мероприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми стремительно сокращается число гарантированных подарков, которые полагаются молодым избирателям, принявшим участие в голосовании на выборах президента страны. Как пишет 59.ru, уже закончились билеты в «Пермские термы» и абонементы на разовое посещение спорткомплекса «Олимпия».

Организаторы акции сообщили «Новому компаньону», что новые сертификаты в бассейн и термы поступят в участки уже в субботу, 16 марта. Сегодня же участникам доступны другие призы: билеты на спортивные мероприятия и в кино.

Напомним, пермяки от 18 до 35 лет, которые проголосовали, а потом зарегистрировались на платформе для розыгрыша «Познайпк.рф», получают календарь-пропуск для активации сертификата на гарантированный приз и для участия в розыгрыше ценных призов.

Участники акции могут выбрать для себя один из 100 тыс. гарантированных призов. Кроме вышеперечисленных, это билеты на матчи баскетбольной команды «Парма», хоккейной команды «Молот», гандбольного клуба «Пермские медведи», футбольной команды «Амкар», билеты в кино в «Пермскую Синематику», а также в театр кукол, в театры Березников, Кудымкара, Лысьвы, Чайковского и др.

Кроме того, 18 марта среди всех участников акции состоится розыгрыш крупных призов: 100 смартфонов и 500 экскурсионных путёвок по Пермскому краю.

На сайте «Познайпк.рф» указано, что занимается розыгрышем ИП Клепцов. В администрации губернатора Пермского края 59.ru сообщили, что других викторин или розыгрышей на выборах не проводится.

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