Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника СВО Андрея Горяева Он погиб в феврале Поделиться Твитнуть

Фото: глава Чусовского округа Сергей Белов

В Чусовом проводили в последний путь участника СВО из Прикамья Андрея Горяева — он погиб в зоне боевых действий 22 февраля. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава Чусовского округа Сергей Белов.

Андрей Горяев родился 7 июля 1979 года в Чусовом. Там же окончил 9 классов в школе № 6, а затем в местном училище получил специальность электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

С 1997 по 1999 год проходил срочную военную службу в должности гранатомётчика, служил в зоне Грузино-Абхазского конфликта.

После службы в армии мужчина работал на заводе минерально-ватных изделий, а с 2008 года устроился термистом на Чусовской металлургический завод.

По словам главы округа, несмотря на наличие брони, он заключил контракт о прохождении военной службы. В СВО принимал участие в должности водителя технического отделения (приготовления дымовых смесей) взвода аэрозольного противодействия роты радиационной, химической и биологической защиты войсковой части 12128.

Фото: глава Чусовского округа Сергей Белов

При каких обстоятельствах и где он погиб, Сергей Белов не уточнил.

Погибшего военнослужащего посмертно наградили Орденом мужества.

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