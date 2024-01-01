В Пермском крае в магазине продавали заражённую рыбу Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

В Прикамье продавалась рыба, заражённая патогенной бактерией, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По информации ведомства, реализацией сомнительной продукции занимался предприниматель из Чернушки. В ходе пищевого мониторинга эксперты взяли пробы с замороженного карпа от удмуртского производителя и нашли в них патогенные бактерии рода Listeria monocytogenes.

Согласно сообщению ведомства, в магазин поступило 152,6 кг карпа.

В январе 2024 года Россельхознадзор провёл проверку деятельности предпринимателя, занимающегося переработкой рыбы в Чернушке, и выявил нарушения. К февралю все они были устранены. В марте ИП Сереброва М.В. была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 тыс. руб.

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