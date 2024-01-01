62% пермяков считают разницу во взглядах на политику препятствием для начала отношений Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Проведённый опрос дейтинг-сервисом Mamba показал, что для россиян важно совпадать с партнёром по политическим взглядам. Особенно это актуально для жителей Перми, где 62% респондентов считают схожие политические убеждения критически важными. Для примера: когда речь заходит о желании иметь детей, только половина опрошенных из Перми считает схожее отношение в этом вопросе значимым.

Женщины в Перми, по сравнению с мужчинами, придают большее значение совпадению политических взглядов со своим партнёром. Почти половина женщин старается определить мнение мужчины о политике уже на стадии знакомства, в отличие от мужчин, которые делают это в меньшей степени (27%).

Женщины уже на первых свиданиях в процессе общения предпочитают узнавать о политических взглядах партнёра (36%). Каждая десятая готова прекратить встречаться с мужчиной, чьё мнение не совпадает с её собственным.

С другой стороны, большинство мужчин (71%) избегают разговоров о политике, считая такие диалоги неуместными на свидании. Если между партнёрами есть много других точек соприкосновения, то 62% мужчин готовы начать отношения с женщиной, у которой совершенно иные политические взгляды.

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