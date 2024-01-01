В феврале 2024 года застройщики Пермского края вывели на рынок два дома Это столько же, как в прошлом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале 2024 года на пермский рынок недвижимости были выведены два новых объекта от двух застройщиков. Общая площадь этих объектов составляет 14,4 тыс. кв. м, где размещено 252 квартиры. В сравнении с февралем 2023 года количество новых объектов в регионе осталось без изменений. Однако по сравнению с январем текущего года количество выведенных на рынок объектов снизилось на 33%. Данную информацию сообщает портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ).

Всего с начала текущего года на рынок недвижимости Пермского края было выведено 5 объектов, что на 16,7% меньше, чем за АППГ. Общая площадь этих объектов составляет 0,06 млн кв. м, где расположено 1,1 тыс. квартир.

Ежедневно с начала 2024 года на рынок недвижимости региона выводится в среднем 19 квартир, что на 53% меньше, чем в 2023-м. Если поддерживать такой же темп, то за год на рынок Пермского края будет выведено около 6,95 тыс. квартир. Это говорит о стабильном, но снижающемся темпе возведения новых объектов недвижимости.

Площадь квартир в новых объектах, выведенных за месяц, сократилась на 36%, по сравнению с февралем 2023 года. Это может свидетельствовать о том, что застройщики предпочитают строить компактное жильё.

По количеству новых объектов, выведенных на рынок за месяц, Пермский край занимает 35-е место в стране, а по площади новых объектов — 37-е место. В целом на регион приходится всего 0,4% жилья, выведенного на рынок за месяц.

За февраль новые объекты на рынок Пермского края вывели СГ "Развитие» и СЗ "Нова» (по 1 объекту). По площади новых объектов лидирует СГ "Развитие" (7,92 тыс. кв. м), а по количеству квартир СЗ "Нова» (144).





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