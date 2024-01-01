Аренда частных домов в Пермском крае неожиданно подешевела на 6% Снять дом на месяц теперь стоит 33,4 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

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Подорожание съёмного жилья в России за последний год оформилось в отчётливый тренд, и сегмент индивидуальных домов не стал исключением: в большинстве регионов (в 70 из 82) ставки аренды тоже возросли. Снижение произошло только в 12 территориях, и Пермский край среди них. Аренда частных домов в Прикамье подешевела на 5,9%. Средняя ставка в регионе на март 2024 года составляет 33,4 тыс. руб. в месяц. Об этом пишет портал «Мир квартир».

Самые дорогие дома сдаются, конечно, в Москве, где средняя ставка составляет 76,7 тыс. руб. в месяц (без учёта элитных предложений). Наиболее доступные дома в Кемеровской области — там в среднем их можно снять за 18,1 тыс. руб. в месяц. Средняя ставка по стране составляет 39,7 тыс. руб. в месяц за дом.

Самый внушительный рост ставок произошёл в Курганской области — там дома подорожали более чем в два раза, в Кировской области — на 95,1%, в Томской области — на 94,7%.

Самое заметное падение цены на аренду домов произошло в Мордовии (-14,1%), Приморском крае (-12,2%) и Мурманской области (-10,7%).

С марта 2023 года стоимость аренды частного дома в среднем по всем регионам РФ выросла на 21,6%.

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