В Перми скончался известный археолог Андрей Белавин Поделиться Твитнуть

Андрей Белавин

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Российский археолог, доктор исторических наук, профессор, проректор по научной работе и внешним связям ПГГПУ с 2002 по 2020 год, заслуженный работник высшей школы РФ Андрей Белавин скончался 14 марта в возрасте 65 лет. Об этом сообщил ректор Педагогического университета Константин Егоров.

В 2003 году при активном участии Андрея Белавина в Перми был создан пермский филиал Института истории и археологии УрО РАН, где он стал первым директором. Он также является автором свыше 180 научных и научно-методических публикаций. Андрей Белавин является основателем археологической школы ПГГПУ в Перми.

«Скорбим всем университетом. Невосполнимая утрата для науки, образования, вуза, истфака! — написал Егоров ВКонтакте. — 15 марта в главном корпусе университета (ул. Сибирская 24) будет организован почётный караул. Почтить память Андрея Михайловича могут все, кто его знал, выпускники вуза, исторического факультета».

Прощание с Андреем Белавиным пройдёт в понедельник, 18 марта, в большом зале по ул. Старцева, 61. Церемония начнётся в 14.20.

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