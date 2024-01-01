Максим Артамонов В Перми неизвестный стрелял по окнам в ЖК «Арсенал» Полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Фото: ВК "Новости ЖК "Арсенал"

Как сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на соцсети, в Перми по ул. Василия Татищева, 4 (ЖК «Арсенал») неизвестный стрелял по окнам дома.

Фотографии с последствиями инцидента в виде разбитых окон появились в сообществе Новости ЖК «Арсенал» ВКонтакте. Автор публикации утверждает, что происшествие случилось в первом подъезде дома по ул. Татищева, 4, а стрельба якобы велась из третьего подъезда здания.

«14 марта в ходе мониторинга Интернета была выявлена публикация, в которой сообщается о повреждении стёкол в подъезде жилого многоквартирного дома в Свердловском районе. По данному факту в полицию сообщений не поступало», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе УМВД России по Перми.

Эта информация была зарегистрирована в отделе полиции № 7. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

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